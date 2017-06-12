Україна збільшила експорт продукції легкої промисловості на 10%

Україна в I кварталі 2017 року збільшила експорт продукції легкої промисловості на 10,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 251,4 мільйона доларів, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Згідно з повідомленням, частка легпрому в українському експорті становить 2,4%. Найбільше Україна експортує текстиль та текстильні вироби - 68,2% (171,5 мільйона доларів), взуття, головні убори, парасольки, хутрову сировину, хутро та вироби зі шкіри - 31,8% (80,0 мільйона доларів). При цьому майже 83,8% всієї продукції направляється до країн Європейського Союзу.

"Українська легка промисловість є третьою за значенням серед найперспективніших секторів креативної індустрії. Такі висновки міжнародних експертів, зафіксовані в Дорожній карті стратегічного розвитку експорту. А ще - це модна, гарна продукція, яка набирає популярності у світі. З високою доданою вартістю і неймовірним потенціалом на внутрішньому і зовнішніх ринках", - зазначив глава Мінекономрозвитку Степан Кубів.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оцінює потенціал збільшення частки легкої промисловості в економіці країни до декількох відсотків ВВП у середньостроковій перспективі. На даний момент частка легпрому в українській економіці становить близько 1%.