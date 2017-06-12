Крюківський завод збільшив виробництво вантажних вагонів на 22%

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська область) у січні-травні збільшив виробництво вантажних вагонів на 22%, або на 158 штук порівняно з відповідним періодом 2016 року - до 877 вагонів.

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Про це заявили в управлінні економіки Кременчуцького міськвиконкому з посиланням на повідомлення підприємства.

За їх даними, в січні-травні підприємство виробило 13 пасажирських вагонів, тоді як у січні-квітні 2016 року – жодного.

Також у січні-травні цього року модернізовано 15 пасажирських вагонів.

Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонзавод в 2016 році збільшив виробництво вантажних вагонів у 3,8 рази до - 1576 вагонів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці".

Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.