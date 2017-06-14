В Україні зареєстрували два нових індустріальних парки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зареєструвало Кам'янка-Бузький індустріальний парк в однойменному місті Львівської області, а також індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного обладнання», повідомляється на сайті міністерства.

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Згідно з повідомленням, Кам'янка-Бузький парк площею майже 25 га призначений для розміщення виробництв сільськогосподарського машинобудування, харчової та електронної промисловості, комбінованої логістики, виробництва меблів і будматеріалів, деревообробки.

У той же час, «Вінницький кластер холодильного обладнання» займає площу в 19,3 га, з яких 8,4 га належить територіальній громаді міста Вінниця в особі Вінницької міської ради, а ще 10,9 га - приватна власність «Української пивної компанії».

При цьому ділянки знаходяться на межі міста вздовж автомагістралі Немирівське шосе до основного в'їзду в Вінницю. Уздовж Немирівського шосе прокладена залізнична транспортна магістраль. У міністерстві зазначають, що наявність підведених до земельних ділянок залізничних колій дозволить обслуговувати у межах індустріального парку транзитні вантажі. Основним видом діяльності парку буде виробництво холодильного обладнання та комплектуючих до нього.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав парламент прийняти законодавство для стимулювання розвитку індустріальних і технопарків.

За даними Мінекономрозвитку, в Україні на даний момент зареєстровано 22 індустріальних парки.