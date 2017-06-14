Ціни на залізну руду впали до річного мінімуму

Спотові ціни на залізну руду 13 червня 2017 року знизилися практично до 12-місячного мінімуму, повідомляє UAprom.

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Згідно з індексом Platts IODEX, вчора ціни на залізну руду з 62% вмістом заліза знизилися на $1,25/т, до $54/т CFR Північний Китай.

Останній раз такий низький рівень фіксувався 28 червня 2016 року - $53,65/т.

На думку учасників ринку, зниження цін пов'язане з двома факторами: надлишкова пропозиція залізної руди і хороша доступність іншої металургійної сировини, наприклад, металобрухту.

«На ринку вже немає чинників для підтримки цін на залізну руду. В морпортах сформовані великі запаси сировини, а багато гірничорудних компаній продовжують відвантажувати матеріал в червні, який надійде в Китай в липні. Таким чином, запаси залізної руди продовжують збільшуватися», - повідомив представник метзаводу в китайській провінції Хебей.

За словами інших джерел, економні заводи продовжують робити ставку на дешевшу сировину.