Гройсман доручив розробити механізм підтримки "Турбоатома"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, а також Міністерству фінансів розробити механізм, який дозволить, одному з провідних українських підприємств у сфері енергетичного машинобудування харківського заводу "Турбоатом" отримувати банківські гарантії для участі в тендерах, які проводяться за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

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Відповідне доручення Гройсман озвучив на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

"Я згоден, що контракти на поставку турбін для державної компанії - оператора ГЕС і ГАЕС "Укргідроенерго" - УНІАН) мають залишитися в Україні. Давайте ми підключимося. Будь ласка, Степан Іванович (перший віце-прем'єр-міністр і голова Мінекономрозвитку Степан Кубів – УНІАН) і Міністерство фінансів, підготуйте пропозиції щодо підтримки наших держпідприємств", - сказав Гройсман, відповідаючи на звернення генерального директора "Турбоатома" Віктора Суботіна.

За словами гендиректора, на сьогодні завод бере участь у тендерах компанії "Укргідроенерго", яка проводить модернізацію своїх гідроагрегатів за рахунок кредитних коштів ЄБРР.

"Сьогодні ми готуємося до третього лоту, загальна сума якого становить 150 мільйонів євро... Ми готуємося виграти. І за ціною, і по техніці ми обійдемо конкурента, але є одне питання: за умовами ЄБРР ми, як потенційний учасник, повинні надати банківські гарантії. Загальна сума банківський гарантій складає 30% від вартості контракту... Нам важко самостійно знайти ці гроші. Сьогодні ми з "Електроважмашем" (компанія-виробник генератори для електростанцій – УНІАН) потребуємо підтримки", - заявив Суботін.

Також він зазначив, що рентабельність поставок турбін для українських електростанцій становить на сьогодні лише 10%, тоді як цей показник за експортними контрактами досягає 100%.

"На 2017 рік реалізація продукції заводом передбачається в обсязі 2,3 мільярда гривень з темпом росту 108,1%. При цьому, хочу зазначити, що поточного року на експорт обсяг реалізації становитиме лише 33%. Це не дуже добре", - сказав він.

Також Кабмін затвердив з подальшою доробкою фінансовий план "Турбоатома", який передбачає, що загальні відрахування компанії в держбюджет в 2017 році становитимуть 722 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні "Укргідроенерго" виконує Програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення в 2 рази її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%. Для цього компанія за кредитні кошти ЄБРР проводить реабілітацію гідроагрегатів ГЕС і ГАЕС.

Довідка УНІАН. Завод "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт з виготовлення, складання, випробувань і відвантаження.

Управління державною часткою акцій ПАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.

Компанія "Укргідроенерго" експлуатує 9 гідроелектростанцій на Дністрі та Дніпрі: Київську, Канівську, Кременчуцьку, Дніпродзержинську, Дніпровську, Каховську ГЕС, Київську гідроакумулюючу електростанцію, Дністровську ГЕС і Дністровську ГАЕС, загальна встановлена потужність яких становить 5007,6 МВт.