Метпідприємства України в квітні збільшили споживання газу на 13%

Металургійні підприємства України в травні збільшили споживання природного газу на 12,5% порівняно з квітнем 2017 року - до 135 мільйонів кубометрів.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Укрметалургпром".

Середньодобове споживання природного газу в травні склало 4,4 мільйона кубометрів. За минулий рік середньодобове споживання становило 4,8 мільйона кубометрів проти 5,5 мільйона кубометрів за 2015 рік.

Всього за 5 місяців металурги спожили 765 мільйонів кубометрів природного газу, що склало 104% до обсягу споживання в аналогічному періоді 2016 року.

За даними "Укрметаллургпрома", споживання електроенергії в січні-травні склало 4,9 мільярда кВт/год - на 11% менше 5 місяців 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, металургійні підприємства України в 2016 році скоротили споживання природного газу на 14% порівняно з 2015 роком - до 1,74 мільярда кубометрів, споживання електроенергії збільшилося на 4% - до 12,9 мільярда кВт/год.