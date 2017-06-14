Міноборони планує закуповувати озброєння через Prozorro

Міністерство оборони України планує перейти на тендерну процедуру закупівлі озброєння та військової техніки, а також послуг з їх ремонту і модернізації для державного оборонного замовлення через систему Prozorro.

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Як повідомила прес-служба Асоціації виробників озброєння і військової техніки України, відповідне питання було розглянуто на засіданні робочої групи Міністерства оборони України за виконання дорожньої карти оборонної реформи на 2016-2020 роки.

"За результатами засідання було прийнято рішення доручити Центральним службам забезпечення збройних сил підготувати перелік озброєння і військової техніки, комплектів запчастин, інструментів та приладдя (ЗІП), а також послуг з ремонту і модернізації військової техніки, закупівлю яких можна буде здійснювати на відкритих тендерах", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що на засіданні було прийнято рішення про підготовку і внесення необхідних змін до низки законодавчих актів.

"Зараз у нас немає інформації: що, де і за якою ціною закуповується для потреб нашої армії. У сфері закупівель діють ще радянські військові стандарти і вимоги прийняті в 70-80-х роках. Ми ініціюємо перехід на відкриті тендери в оборонному секторі, тому що це відповідає міжнародній практиці. Також цього вимагають стандарти НАТО", - цитує прес-служба виконавчого директора асоціації Руслана Джалілова.

За його словами, проведення відкритих тендерів в секторі оборони приверне до виконання Державного оборонного замовлення нові оборонні підприємства, а також дозволить знизити рівень корупції у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Кабінет міністрів України схвалив експеримент з купівлі житла військовослужбовцям Збройних сил України через систему електронних закупівель ProZorro.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує з 2017 року перейти до планування державного оборонного замовлення на три роки замість одного.