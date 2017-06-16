В Україні скоротився видобуток вугілля

Видобуток енергетичного і коксівного вугілля в Україні в січні-травні 2017 року скоротився на 4,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 15,791 млн тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, 2,005 млн тонн, або 12,7%, від загального обсягу вугілля було видобуто на державних шахтах. На держпідприємствах за цей період видобуток вугілля скоротився на 14,8%.

У травні в Україні було видобуто 2,722 млн тонн вугілля, з яких на держшахти доводиться 332 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився в 1,6 раза порівняно з 2014 роком - до 39,76 млн тонн. У 2016 році видобуток збільшився на 2,8% - до 40,864 млн тонн.

У січні-квітні 2017 року видобуток вугілля знизився на 3% - до 13 млн тонн.

На сьогодні Україна через бойові дії на сході країни й блокади вантажообороту із зоною АТО відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій та Луганській областях, у районах, підконтрольних бойовикам. Для стабільної роботи енергосистеми антрацит імпортується з Росії і ПАР.