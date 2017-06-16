"Укрнафта" підвищила в 2,6 раза видобуток нафти на двох родовищах в Івано-Франківській області

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» збільшила добовий видобуток нафти в 2,6 раза – до 130 тонн на свердловинах Долинського та Північно-Долинського родовищ (Івано-Франківська обл.) завдяки застосуванню нових електроцентробіжних насосів з підвищеною продуктивністю. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Сукупний добовий видобуток нафти на 22 свердловинах «Укрнафти» на Долинському та Північно-Долинському родовищах збільшився на 80 тонн – до 130 тонн на добу, що становить близько 3,3% добового видобутку нафти і газового конденсату в компанії», – наголошується в повідомленні.

За інформацією компанії, з листопада 2016 року по травень 2017 року 22 свердловини, які обслуговує підрозділ компанії «Долинанафтогаз», були оснащені новими електроцентробіжними насосами підвищеної продуктивності в рамках пілотного проекту з оптимізації роботи свердловин в Західному регіоні.

«В рамках проекту вже одержано додатково 11,5 тис. тонн нафти і 3,7 млн куб. м природного газу. В даний час проводяться роботи з оснащення свердловин системами дистанційного моніторингу параметрів роботи цих насосів», – повідомили в компанії, додавши, що аналогічні проекти з оптимізації роботи свердловин реалізуються ще на 8 родовищах «Укрнафти» в Сумській і Чернігівській областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року «Укрнафта» стабілізувала видобуток сирої нафти і газового конденсату на рівні 4,2 тис. тонн на добу. Цього вдалося досягти в тому числі за рахунок використання електроцентробіжних насосів.

У кінці квітня 2017 року в компанії заявили про плани проведення нових тендерів на закупівлю насосного обладнання. Також голова правління Марк Роллінс заявляв, що планований обсяг інвестицій цього року буде в 5 разів перевищувати рівень минулого року і досягне 2,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.