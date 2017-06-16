Хімзаводи Фірташа відновлюють виробництво після тримісячного простою

Три з чотирьох хімічних заводів – черкаський «Азот», «Рівнеазот» і "Сєвєродонецьке об'єднання «Азот», підконтрольні компанії Ostchem українського бізнесмена Дмитра Фірташа, відновлюють виробництво добрив після більш ніж тримісячного простою, повідомила прес-служба Ostchem.

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Згідно з повідомленням, черкаський «Азот» вже почав пускові операції з відновлення виробництва і до 20 червня планує вивести на 100% потужності роботу трьох основних цехів – цеху карбаміду, аміачної селітри та КАС (карбамідо-аміачної селітри). На «Рівнеазоті» і "Сєвєродонецькому об'єднанні «Азот» починають підготовку до проведення пусконалагоджувальних робіт, необхідних для запуску виробництва.

«Як і раніше, забезпечення потреб внутрішнього ринку залишається абсолютним пріоритетом для Ostchem, тому робота всіх хімічних заводів холдингу буде в першу чергу спрямована на задоволення попиту українських аграріїв», - підкреслюється в повідомленні.

За оцінками компанії, споживання внутрішнього ринку в період осінньої посівної становить близько 1,2 млн тонн азотних добрив.

«Нинішні сумарні виробничі потужності черкаського «Азоту», «Рівнеазоту» і "Сєверодонецького об'єднання «Азот» становлять близько 350 тис. тонн добрив на місяць, чого цілком достатньо, щоб забезпечити потреби українських аграріїв до посівної 2017 року», - сказано в повідомленні.

У компанії відзначили, що запуску підприємств посприяло запровадження Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) антидемпінгових мит на російські азотні добрива – карбамід та КАС.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про поновлення антидемпінгового мита на імпорт в Україну деяких азотних добрив російського виробництва у рамках захисту власного виробника і зниження залежності українських аграріїв від поставок хімпродукції.

У Мінекономрозвитку повідомили, що мито в розмірі 31,84% буде застосовуватися до всіх виробників карбаміду і КАСа походженням з Російської Федерації.

Довідка УНІАН. Ostchem – група компаній, які працюють у сфері хімічної промисловості виробляють аміак, карбамід, нітрати та іншу продукцію. Група входить в першу десятку світових виробників азотних добрив. До структури холдингу входять «Концерн Стирол», черкаський «Азот», «Рівнеазот», «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» і завод в Естонії – «Нітроферт». Основним акціонером групи є бізнесмен Дмитро Фірташ.

Холдинг Ostchem є підрозділом міжнародної групи компаній Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа. Структури Фірташа контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.