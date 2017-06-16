В Кабміні підтримали продовження дії експортного мита на металобрухт
Детальна позиція міністерства буде надана за кілька годин.
Міністерство економічного розвитку рекомендуватиме президенту Петру Порошенку підписати закон про експортне мито на брухт чорних металів, повідомляє Европейская правда з посиланням на сторінку відомства у Twitter.
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Повідомляється також, що детальна позиція міністерства буде надана за кілька годин.
Раніше представництво ЄС в Україні виступило із закликом не продовжувати дію мит на експорт металобрухту, тому що цей крок порушить домовленість із ЄС щодо скасування цих мит.
Нагадаємо, у вересні 2016 року президент Петро Порошенко підписав скандальний законопроект №3868, що встановлює додаткові мита на вивіз брухту чорних металів.
Рада ухвалила цей закон у квітні 2016-го, тим самим на три роки підвищивши мито на експорт брухту чорних металів з 10 до 30 євро за тонну. Ця ініціатива активно лобіювалася українськими металургами, які заявляли, що експорт металобрухту істотно підвищує собівартість виплавки сталі в Україні, а відповідно, знижує конкурентоспроможність української сталі на світовому ринку.
В ЄС цю ініціативу сприйняли вкрай негативно, заявивши, що вона порушує "дух і букву" Угоди про асоціацію. Тому ухвалений закон заветував президент. Натомість він запропонував скоротити термін дії мита до 1 року.
Минулого тижня Рада проголосувала за законопроект №6382 і продовження на два роки дії збільшеного мита на експорт металобрухту. Ще два роки це мито складатиме не 10, а 30 євро за тонну.
Мінекономрозвитку рекомендуватиме @poroshenko підписати #ЗП6382 про експортне мито на брухт чорних металів. Деталі за кілька годин. pic.twitter.com/UopvGsbdFu— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) June 16, 2017