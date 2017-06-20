"Нафтогаз" з липня знижує ціни на газ для промисловості

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" з 1 липня поточного року знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 3,1% порівняно з червнем – до 7 208,4 гривні з 7 430,4 гривні за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

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За даними "Нафтогазу", максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 липня будуть також знижені на 2,9% – до 8 008,8 гривні з 8 250 гривень за тисячу кубометрів.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або буде купувати не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ і тарифів на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У червні 2017 року "Нафтогаз" знизив мінімальні і максимальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 0,4% порівняно з травнем 2017 року – до 7 430,4 гривні за тисячу кубометрів (мінімальні) і 8 250 за тисячу кубометрів (максимальні).