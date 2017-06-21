Україна за місяць скоротила виробництво сталі на чверть - 13-те місце в світовому рейтингу

Українські металурги в травні 2017 року порівняно з травнем минулого року скоротили виробництво сталі на 25,5% - до 1,689 млн тонн, піднявшись при цьому з 14-го на 13-те місце в списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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За підсумками січня-травня поточного року Україна скоротила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 15,8% - до 8,9 млн тонн, зберігши 12-те місце в світовому рейтингу виробників сталі.

Згідно з повідомленням, у травні лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 72,3 млн тонн (зростання на 1,8% до травня 2016 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (8,9 млн тонн, +0,1%), Індія (8,5 млн тонн, +6,4%), США (7 млн тонн, +0,2%), Росія (5,9 млн тонн, -1,5%), Південна Корея (5,7 млн тонн, -2,7%), Німеччина (3,8 млн тонн, -1,4%), Туреччина (3,3 млн тонн, +9,7%), Бразилія (2,9 млн тонн, +13,2%) та Італія (2,1 млн тонн, -4,1%),

В цілому, в травні 2017 року порівняно з травнем минулого року 67 країн, які входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 2% - до 143 млн тонн.

Згідно зі звітом асоціації, за січень-травень позиції лідера продовжує утримувати Китай - 346,8 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 4,4%).

Далі йдуть: Японія (43,9 млн тонн, +1,5%), Індія (41,8 млн тонн, +7,4%), США (34 млн тонн, +2,2%), Росія (29,8 млн тонн, +2%), Південна Корея (28,4 млн тонн, +1,6%), Німеччина (18,6 млн тонн, +2,3%), Туреччина (15 млн тонн, +11,5%), Бразилія (14 млн тонн, +14%) та Італія (10,3 млн тонн, +1,5%),

За 5 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року 67 країн, які входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 4,7% - до 694,9 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2016 року зберегла 10-те місце в світовому рейтингу виробників сталі, збільшивши виробництво на 5,5% порівняно з 2015 роком - до 24,2 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого був найбільш помітний у 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-те місце в галузевому рейтингу.