Україна планує поставити до Китаю 50 літаків Ан-178

ДП «Антонов», ДП «Івченко-Прогрес» і АТ «Мотор Січ» на паризькому авіасалоні в Ле Бурже обговорили з китайським замовником поставку 50 літаків Ан-178.

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Про це повідомляє прес-служба Мотор Січ, передає Liga.net.

"Відбулася ключова зустріч між компаніями «Антонов», «Івченко-Прогрес», «Мотор Січ» і китайським замовником за проектом літака Ан-178. Мова йде про постачання 50 літаків в Китай: 12 літаків в готовому вигляді, і 40 літакокомплектів. Вирішені питання щодо термінів передачі, фінансових надходжень і відвантаження реальної та матеріальної частини для виробництва цього літака в Китаї", - сказано в повідомленні.

Планується, що на Ан-178 буде встановлено турбореактивний двигун Д-436-148ФМ виробництва «Мотор Січ».

Нагадаємо, в 2015 році "Антонов" завершив будівництво дослідного зразка середнього транспортника Ан-178 і підняв його в повітря.

У травні 2015-го азербайджанська компанія Silk Way Airlines замовила 10 Ан-178. Ще 12 купила китайська A-star (договір передбачає подальшу організацію виробництва в КНР). Також підписано договір з Hong Kong Leyuan Communication Technology Investments Group Limited (HK LCTI) про поставку 25 літаків Ан-178.

Україна презентує на авіасалоні свій новий середньомагістральний вантажний літак Ан-132Д. Ан-132Д - перший прототип перспективного багатоцільового транспортного Ан-132, який створюється ДП "Антонов" спільно з партнерами з Саудівської Аравії.