Прокуратура та СБУ провели обшук на держпідприємстві "Укрхімтрансаміак"

Робота державного підприємства «Укрхімтрансаміак» вчора була заблокована працівниками Генеральної прокуратури України, повідомила прес-служба компанії.

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«Вранці 21 червня, о 8:00, група осіб, які представилися співробітниками Генеральної прокуратури, заблокувала роботу підприємства і не допустила працівників на робочі місця. «Укрхімтрансаміак» є стратегічно важливим для економіки і безпеки України і щорічно поповнює державний бюджет майже на 2 млрд грн», – повідомили в прес-службі.

Також повідомляється, що з метою недопущення надзвичайних ситуацій компанія створила оперативний штаб для управління підприємством в екстрених умовах. Про ситуацію, що склалася вже поінформовано Міністерство економічного розвитку.

«Дана ситуація – демонстрація відсутності взаємодії державних органів. Генеральна прокуратура і СБУ досі використовують старі методи та антиєвропейські підходи, дестабілізуючи роботу «Укрхімтрансаміак», що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій», – відзначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. «Укрхімтрансаміак» - один із найбільших транспортувальників аміаку в СНД. Рідкий аміак використовують у виробництві мінеральних добрив – селітри і карбаміду, фармакології, а також ним заправляють холодильні установки у всіх галузях промисловості.