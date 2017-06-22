Трамп може почати світову торговельну війну через імпорт сталі - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп готує перший масштабний пакет протекціоністських заходів, які можуть стати причиною нової торгової війни у світі. Про це пише The Washington Post.

Як зазначає видання, Трамп готує проект закону про введення нових обмежень імпорту сталі в США. За словами американських чиновників, Білий дім може ввести нові ввізні мита на сталь або квоти на імпорт, або обидва ці заходи.

Видання пише, що адміністрація США найближчим часом оприлюднить підсумки дослідження про вплив на американську економіку цін на імпорт сталі. Міністерство торгівлі має вирішити, чи є іноземна сталь загрозою національній безпеці. У квітні цього року було розпочато спеціальне розслідування, присвячене імпорту сталі, на підставі рідко використовуваного положення закону про розширення торгівлі від 1962 року, яке дозволяє президенту США обмежувати імпорт будь-якого товару, якщо буде встановлено, що це становить загрозу національній безпеці.

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Експерти стверджують, що обмеження імпорту сталі в США під приводом загрози нацбезпеці буде розглядатися багатьма членами Всесвітньої торгової організації (СОТ) як недотримання її основ і будуть оскаржуватися будь-якими способами. У статуті СОТ дійсно існує така обмовка, однак, вона призначена тільки для періодів бойових дій.

Зазначається, що суперечки вплинуть на світову торгівлю і стануть справжньою перевіркою для СОТ. Якщо організація винесе рішення не на користь США, а Вашингтон його проігнорує, репутації СОТ буде завдано серйозної шкоди. Якщо ж організація підтримає США, то і всі інші члени організації почнуть використовувати національну безпеку для обґрунтування будь-яких протекціоністських заходів.

Раніше повідомлялося, що США і ЄС мають намір створити робочу групу з вирішення питань у торгівлі.