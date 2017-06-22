Держстат відзвітував про зростання промвиробництва в Україні

Промислове виробництво в Україні в травні в річному вираженні, порівняно з травнем 2016 року, без урахування коригування на ефект календарних днів, зросло на 1,2% після падіння три місяці поспіль.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів зростання промвиробництва в травні в річному вираженні був нульовим.

За інформацією Держстату, в порівнянні з попереднім місяцем, квітнем 2017 року, промвиробництво в травні зросло на 3,4% без урахування сезонної коригування, на 1,6% - з урахуванням коригування.

З початку року, в січні-травні порівняно з аналогічним періодом попереднього року, промвиробництво знизилося на 1,3%.

Повідомляється, що найбільше зростання промвиробництва в травні 2017 року порівняно з травнем 2016 року зафіксовано у виробництві електричного обладнання – на 24,3%, фармацевтиці – на 23,7%, виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 18,3%.

Найбільше зростання в травні до квітня зафіксований у фармацевтиці – на 20,3%, виробництві електричного обладнання – на 16,1%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 10,8%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в квітні третій місяць поспіль був зафіксований спад промвиробництва в річному вираженні, який порівняно з квітнем 2016 року без урахування коригування на ефект календарних днів склав 6,1%, з урахуванням коригування - 4,6%.

Зростання промвиробництва в Україні за 2016 рік, порівняно з 2015 роком, склав 2,4%, після падіння показника 4 роки поспіль – у 2012-2015 роках.