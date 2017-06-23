Суд визнав "Київмлин" банкрутом і почав процедуру ліквідації

Господарський суд Києва визнав борошномельне підприємство "Київмлин" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру на строк 12 місяців. Про це йдеться в постанові суду від 13 червня 2017 року, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з документом, ліквідатором підприємства суд призначив арбітражного керуючого Євгена Лахненка.

У постанові суду повідомляється, що засідання суду для розгляду поданого ліквідатором звіту та ліквідаційного балансу призначено на 12 червня 2018 року

Ініціатором банкрутства "Київмлина" виступила компанія "Аграфуд" - виробник продукції борошномельно-круп'яної промисловості, якому борошномельне підприємство заборгувало 8,7 мільйона гривень. Загальні затверджені вимоги кредиторів підприємства становлять 8,8 мільйона гривень.

Згідно з даними в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), підприємство "Київмлин" закінчило 2015 рік зі збитками 4,5 мільйона гривень. Чистий дохід підприємства в 2015 році скоротився в 5,9 рази – до 55,5 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. Компанія "Київмлин" виробляє борошно для хлібозаводів та кондитерських підприємств Києва та інших регіонів України. Потужності підприємства становлять 1,3 тисячі тонн переробленого зерна на добу для щоденного виробництва близько 100 тонн борошна.