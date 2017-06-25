Донецький металургійний завод зупинив роботу через відсутність солярки - ЗМІ

Донецький металургійний завод (ДМЗ) зупинив роботу через відсутність солярки. Про це повідомляють «Новости Донбасса» з посиланням на джерело на підприємстві.

За даними джерела, через відсутність солярки ДМЗ не працює вже тиждень.

Відзначається, що солярка необхідна для роботи тепловозів, які перевозять сировину і готову продукцію. За даними джерела, через ситуацію, що склалася, заводські печі функціонують в черговому режимі.

Як повідомляв УНІАН раніше, зазначається, що всупереч райдужним прогнозам місцевої "влади", яка обіцяла швидко переорієнтувати виробництво на Росію і забезпечувати до 70% доходів бюджету за рахунок де-факто "націоналізованих" підприємств, багато виробництв закривається.