Донецький металургійний завод зупинив роботу через відсутність солярки - ЗМІ

20:55, 25 червня 2017
Промисловість
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Солярка необхідна для роботи тепловозів, які перевозять сировину і готову продукцію.

Через відсутність солярки ДМЗ не працює вже тиждень / blacksea.tv

Донецький металургійний завод (ДМЗ) зупинив роботу через відсутність солярки. Про це повідомляють «Новости Донбасса» з посиланням на джерело на підприємстві.

За даними джерела, через відсутність солярки ДМЗ не працює вже тиждень.

Відзначається, що солярка необхідна для роботи тепловозів, які перевозять сировину і готову продукцію. За даними джерела, через ситуацію, що склалася, заводські печі функціонують в черговому режимі.

Як повідомляв УНІАН раніше, зазначається, що всупереч райдужним прогнозам місцевої "влади", яка обіцяла швидко переорієнтувати виробництво на Росію і забезпечувати до 70% доходів бюджету за рахунок де-факто "націоналізованих" підприємств, багато виробництв закривається

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Теги: #підприємства на Донбасі#відсутність солярки#ДМЗ