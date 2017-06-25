Донецький металургійний завод зупинив роботу через відсутність солярки - ЗМІ
20:55, 25 червня 2017Промисловість
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Солярка необхідна для роботи тепловозів, які перевозять сировину і готову продукцію.
Через відсутність солярки ДМЗ не працює вже тиждень / blacksea.tv
Донецький металургійний завод (ДМЗ) зупинив роботу через відсутність солярки. Про це повідомляють «Новости Донбасса» з посиланням на джерело на підприємстві.
За даними джерела, через відсутність солярки ДМЗ не працює вже тиждень.
Відзначається, що солярка необхідна для роботи тепловозів, які перевозять сировину і готову продукцію. За даними джерела, через ситуацію, що склалася, заводські печі функціонують в черговому режимі.
Як повідомляв УНІАН раніше, зазначається, що всупереч райдужним прогнозам місцевої "влади", яка обіцяла швидко переорієнтувати виробництво на Росію і забезпечувати до 70% доходів бюджету за рахунок де-факто "націоналізованих" підприємств, багато виробництв закривається.
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