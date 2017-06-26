Стала відома ціна нового українського літака Ан-132

Літаки класу Ан-132 в базовій комплектації коштують приблизно $30-35 млн. Про це заявив директор програми літаків Ан-132D Олександр Хохлов в інтерв'ю Liga.net.

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"Ми розраховуємо наблизитися за ціною до нижньої межі цього діапазону, в той час як конкуренти знаходяться ближче до верхньої. Часто літаки такого класу реалізують як літаки спеціального призначення: пошуку і розвідки, морські патрульні. Тобто літак виступає платформою для розміщення спецобладнання. Вартість таких модифікацій зі спецобладнанням може досягати $200 млн за базовою ціною платформи $35 млн", - пояснив Хохлов.

Він також додав, що частка українських комплектуючих в Ан-132 становить близько 15-20%.

"Програмне забезпечення та керуючий комплекс системи управління літака розробив НТК Екран. Виконавчі механізми постачає харківський ФЕД. Паливні системи, авіоніка також розроблялися в Україні і т. д.", - сказав Хохлов.

Він також заявив, що не уповноважений назвати точний обсяг інвестицій у створення Ан-132.

"Можу сказати, що в контракті на проектування і будівництво першого зразка Ан-132 «Антонов» з партнерами вкладався на паритетних засадах - 50 на 50. Це стосується і фінансових, і трудових, і інтелектуальних вливань. На різних етапах проекту було сформовано до 9 спільних команд фахівців. Тому говорити, що саудити дали гроші, а «Антонов» за них зробив літак - непраильно", - додав директор програми літаків Ан-132.

Нагадаємо, Ан-132D - перший літак в лінійці «Антонова» без російських комплектуючих, здійснив перший політ 31 березня 2017 р. Раніше був підписаний меморандум про намір спільного виробництва 80 літаків Ан-132 для Саудівської Аравії.

Частина літаків буде виготовлятися в Україні, але одночасно з цим в Саудівській Аравії створюватимуться потужності для виробництва цього літака і компонентів на території королівства.