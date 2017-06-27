Стратегічні підприємства України не постраждали від кібератак - прес-служба уряду

Майже 150 стратегічних і важливих для забезпечення безпеки держави підприємств України, в тому числі атомні електростанції, не постраждали від кібератак, що поширюють вірус Petya.A, повідомила прес-служба уряду.

«Майже 150 стратегічних для економіки країни підприємств, мережі яких підключені й контролюються фахівцями Державної служби спецзв'язку (ДССЗ), у тому числі АЕС і підприємства, пов'язані із забезпеченням безпеки держави, також не постраждали», - йдеться в повідомленні.

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При цьому в Кабінеті міністрів зазначили, що на даний момент проводяться роботи з локалізації кібератак.

«Зараз йде робота з локалізації вірусу і подолання наслідків кібератак. Фахівці ДССЗ рекомендують користувачам мереж тимчасово вимкнути комп'ютери», - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.