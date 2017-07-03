В Україні за півроку видобули понад 10 мільярдів кубів газу

Україна в січні-червні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила видобуток природного газу на 3% - до 10,3 млрд куб. м. Про це повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України - держкомпанії «Магістральні газопроводи України».

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«Видобуток - 10,3 млрд куб. м демонструє стабільне зростання на 3%», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за 2015 рік видобуток газу в Україні скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% - до 19,2 млрд кубометрів. У 2016 році Україна збільшила видобуток газу на 0,5% - до 19,8 млрд куб. м.