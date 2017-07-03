Дві американські компанії хочуть видобувати нафту та газ в Україні

Американські нафтогазові компанії Frontera Resources і Longfellow хочуть видобувати нафту і газ в Одеській і Полтавській областях, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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«Міжвідомча комісія прийняла до розгляду по суті звернення компанії Frontera Resources (США), а також компанії Longfellow (США) щодо здійснення проектів пошуку і видобування вуглеводнів, в тому числі з нетрадиційних джерел, у межах ділянок надр, які пропонуються зазначеними компаніями, відповідно, в Одеській і Полтавській областях. Комісія доручила провести консультації з оптимізації розміру запропонованого компанією Frontera Resources ділянки надр», - сказано в повідомленні.

Також міжвідомча комісія прийняла до розгляду по суті звернення української компанії «Навігатор-комплект» щодо здійснення проекту пошуку і видобутку вуглеводнів на умовах угоди про розподіл продукції, які видобуватимуться у межах площ Берестянська, Смілянська, Романовська, Шубинська, Новостепанівська (Львівська, Харківська, Дніпропетровська області).

Відзначається, що міжвідомча комісія також прийняла до відома звернення компанії Frontera Resources щодо здійснення проекту пошуку і видобутку вуглеводнів на запропонованому компанією ділянці надр у західній частині шельфу Чорного моря на умовах угоди про розподіл продукції «та рекомендувала Frontera Resources опрацювати можливість подачі спільного звернення з «Чорноморнафтогазом», який володіє спеціальними дозволами на користування надрами на площах Одеська і Безіменне», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році американська компанія Frontera Resources Corporation підписала меморандум з НАК «Нафтогаз Україна» про співробітництво. Зокрема, сторони обговорили питання співпраці у сфері розвідки і розробки родовищ нафти і газу України, а також реалізації проекту імпорту зрідженого газу з потужностей американської компанії в Грузії.

Довідка УНІАН. Frontera Resources Corporation - міжнародна компанія, що займається розвідкою і видобутком газу і нафти, була заснована в 1996 році. Стратегія компанії полягає в пошуку перспектив видобутку вуглеводнів в країнах Східної Європи, які належать до Чорноморського басейну.

Longfellow Energy – приватна американська компанія з розвідки та видобутку нафти і природного газу. Longfellow була заснована в 2006 році.