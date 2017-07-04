В Україні падає виробництво сталі

В Україні за січень-червень, за оперативними даними, виробництво сталі зменшилося на 17% порівняно з січнем-червнем 2016 року - до 10,28 млн тонн.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Укрметалургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період скоротилося на 20% - до 8,73 млн тонн, виплавка чавуну скоротилася на 21% – до 9,4 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу скоротився на 22% - до 5,04 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2016 р. виробництво сталі зросло на 6% порівняно з 2015 р. - до 24,2 млн тонн, виробництво загального металопрокату також збільшилося на 6% - до 21,41 млн тонн, виплавка чавуну зросла на 8% – до 23,59 млн тонн. Обсяг виробництва коксу за 2016 р. зріс на 10% - до 12,73 млн тонн.