В Україні провели випробування САУ "Акація" та "Гвоздика" (фоторепортаж, відео)

В Україні провели успішні приймально-здавальні випробування чергової партії самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика" перед передачею до Збройних Сил України. Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Для перевірки роботи всіх систем самохідні артилерійські установки успішно здійснили серію пострілів та марш-кидок на спеціальному полігоні у Хмельницькій області.

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2С3 "Акація" оснащена 152-мм гаубицею, яка здатна вести вогонь на відстані біля 17-20 км, в тому числі – сучасними керованими снарядами типу "Квітник". Бойова машина вагою у 27,5 т може рухатись зі швидкістю до 60 км/год, завдяки чому досягається висока мобільність та гнучкість застосовування на полі бою.

У свою чергу, 2С1 "Гвоздика" оснащена меншою за калібром 122-мм гаубицею з дальністю ураження цілей біля 15 км. Більш легка "Гвоздика№, масою 15,7 т також може рухатись зі швидкістю 60 км/год, при цьому машина має можливість форсувати водні перешкоди уплав.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня на одному з військових полігонів відбулися випробування новітнього переносного ракетного комплексу "Корсар".