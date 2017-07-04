Україна на Ле-Бурже розширила співпрацю з Китаєм

В ході міжнародного авіакосмічного салону Ле Бурже у Франції українське підприємство «Мотор Січ» досягло низки домовленостей з іноземними компаніями.

Як повідомляє керівництво «Мотор Січ», з австрійською компанією Diamond Aircraft Industries підписано рамкову угоду про постачання 400 двигунів АІ-450С для бізнес-джета DA-50 в 2018-2023 роках, а підписання твердого контракту між сторонами заплановано до кінця цього року.

АІ-450С потужністю 460 к. с. спеціально розроблений для Diamond Aircraft Industries і вже був випробуваний на навчально-бойовому літаку DART-450, який зробив перший виліт на українських двигунах в травні минулого року.

Ще одним досягненням «Мотор Січ» в рамках Паризького авіасалону стало підписання контракту з китайською компанією China National Aero-Technology Import&Export Corporation (CATIC). Згідно з положеннями цього документа, українське підприємство поставить двигуни АІ-25ТЛК для китайського літака К-8G, який експлуатується в деяких країнах Азії, Африки і Південної Америки. Як зазначив директор з маркетингу «Мотор Січ» Володимир Ширков: «Компанія співпрацює з китайським замовником вже більше 20 років. Контракт підписаний на забезпечення черговою партією в кількості 25 штук на 2018 і початок 2019 року».

Крім того, «Мотор Січ» і китайська корпорація Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd., представили на авіасалоні ключові напрямки подальшого співробітництва. Програма партнерства передбачає ліцензійне виробництво українських авіаційних двигунів в КНР. Китайська сторона також має намір інвестувати в модернізацію потужностей «Мотор Січі» в Запоріжжі.

До Паризького авіасалону Skyrizon і «Мотор Січ» завоювали популярність на авіасалонах в Пекіні і Чжухаї (КНР) в 2015-2016 роках. Стратегічне співробітництво українська та китайська компанії налагодили в 2015 році. На даний момент взаємодія двох підприємств досягла значного прогресу, а також отримала істотну державну і суспільну підтримку.

У Піднебесній безперервно з'являються нові моделі літаків, такі як C919 та інші, а також підвищується попит на високоякісні авіадвигуни. Більше того, існує гостра необхідність технічного обслуговування та проведення ремонту продукції, яка вже експлуатується.

Як відзначають експерти, українські технології цілком можуть конкурувати при нинішньому рівні розвитку Китаю. У зв'язку з скороченням присутності України на традиційних авіаційних ринках, для країни відкривається прекрасна можливість реалізації свого потенціалу технічного обслуговування та проведення ремонтних робіт у китайської авіаційної галузі на ряду з іншими гравцями ринку, що неодмінно позитивно вплине на зростання економіки України в цілому. «Мотор Січ» – це компанія, яка володіє рядом переваг у виробництві авіадвигунів. А тому, впровадження на китайський ринок дозволить значно виявити сильні сторони підприємства. У свою чергу, Skyrizon може стати для України гарантією стабільних інвестицій, а для «Мотор Січ» – забезпечити подальший розвиток потенціалу української компанії в сфері розробки та виробництва авіадвигунів.