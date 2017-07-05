Кабмін дозволив продовжувати спецдозволи для газовидобувних компаній-боржників зі сплати ренти

Кабінет міністрів України дозволив продовжувати на рік дію спецдозволів на видобуток природного газу для тих компаній, які мають заборгованість зі сплати податків перед державним бюджетом, але від діяльності яких залежить газопостачання населених пунктів.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

«Рішенням уряду сьогодні внесено зміни до постанови КМУ №615, яка передбачає можливість продовження дії спеціальних дозволів на користування надрами у разі наявності заборгованості перед державою тільки в тих випадках, коли у населення тієї чи іншої місцевості відсутнє з'єднання з іншими мережами газопостачання (окрім як з газовими мережами компанії-боржника - УНІАН)», - зазначається в повідомленні.

На думку Кістіона, завдяки цим змінам буде розв‘язано проблему відключення від газопостачання деяких сіл Сумської області і запобіжать можливій появі нових подібних випадків в інших населених пунктах України.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 році найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» була змушена зупинити видобуток газу на чотирьох родовищах у Сумській області, що призвело до припинення газопостачання деяких населених пунктів, які не мали іншого джерела забезпечення «блакитним» паливом.

Зупинка видобутку була викликана тим, що Державна служба геології та надр відмовлялася продовжувати дію спецдозволів для «Укрнафти». Посадові особи Держгеонадр мотивували свої рішення наявністю у підприємства податкового боргу, посилаючись на пункт 15 положення «Про надання спеціальних дозволів». При цьому зазначене положення у відповідній частині було визнано протиправним і скасовано рішенням Окружного адміністративного суду Києва, яке набуло чинності 17 січня 2017 року.

2 червня «Укрнафта» звернулася до президента Петра Порошенка з проханням запобігти знищенню компанії в результаті дій Фіскальної служби та Держгеонадр, вважаючи дії держорганів неправомірними. Також компанія просила очільника держави доручити Кабміну почати процес фінансового оздоровлення компанії.