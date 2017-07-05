Росія доставила до окупованого Криму турбіни Siemens в обхід санкцій - Reuters

Росія поставила газові турбіни виробництва німецької Siemens в окупований Крим, на який поширюються санкції Євросоюзу, що забороняють постачання на півострів енергетичних технологій для європейських компаній, повідомили Reuters три джерела, ознайомлені з проектом.

"Siemens не постачав турбіни до Криму і дотримується всіх обмежень експортного контролю", - сказав представник Siemens у Мюнхені Вольфрам Трост у відповідь на прохання підтвердити передачу окупованому Криму турбін.

Зіславшись на конфіденційність, він не відповів на письмові запитання про те, чи відомо Siemens, що його турбіни відправлені до Криму й що концерн бере участь в їхній установці та обслуговуванні.

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Московський офіс Siemens не надав коментарі на запит журналістів. Міністерство енергетики РФ, що опікується проектами у Криму, відмовилося від коментарів.

Близьке до проекту джерело сказало Reuters, що дві з чотирьох турбін були доставлені морем в анексований Крим. За його словами, вони призначені для використання на Севастопольській електростанції. Турбіни були вивантажені у порту Севастополя, на майданчику станції проведена робота для їхнього встановлення й запуску, сказало воно. Джерело заявило, що в порт Севастополя доставлені турбіни моделі SGT5-2000E. Турбіни такої модифікації виробляються тільки Siemens та її дочірніми компаніями. Чиновник, який працює у кримській енергетичній галузі, ознайомлений з ходом проектів, й співробітник, що бере участь у будівництві компанії, також сказали, що в окупований Крим доставлені турбіни виробництва Siemens.

Санкції Євросоюзу, введені за анексію в 2014 році Росією Криму, забороняють європейським компаніям та приватним особам постачання на півострів технологій та обладнання для енергетичного сектора, а також дії, спрямовані на обхід цих правил.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня, німецький Siemens поставив в РФ турбіни, які можуть опинитися в окупованому Криму.