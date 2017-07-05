Гройсман підтримує підвищення мит на експорт металобрухту

20:15, 05 липня 2017
Промисловість
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Прем'єр зазначив, що в умовах військової агресії Україні потрібен метал для забезпечення обороноздатності країни.

112.ua

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримує прийнятий Верховною Радою закон про підвищення мит на експорт металобрухту. Про це глава уряду повідомив журналістам у Лондоні у відповідь на питання про те, чи буде Кабінет міністрів просити президента підписати закон.

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"Закон прийнятий. Я висловлював свою позицію, і позиція уряду з цього приводу: в умовах військової агресії Україні потрібен метал для забезпечення обороноздатності України", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада України прийняла закон, що передбачає продовження на два роки терміну дії експортного мита на відходи та брухт чорних металів, розмір якого становить 30 євро за 1 тонну.

Українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їх думку, у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійної галузі.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі закликало президента України Петра Порошенка підписати прийнятий Верховною Радою закон, що передбачає продовження на два роки терміну дії експортного мита на відходи та брухт чорних металів.

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Теги: #металобрухт#мито на металобрухт