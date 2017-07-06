Україна збільшила виручку від експорту чорних металів майже на чверть

Українські металургійні комбінати в січні-червні поточного року збільшили виручку від експорту чорних металів на 22% порівняно з січнем-червнем 2016 року - до 4,082 мільярда доларів, при цьому їх частка в експорті країни становить 19,8%, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з повідомленням, експорт металовиробів збільшився на 27,2% - до 403,5 мільйона доларів і займає 2% в загальному експорті країни.

У червні Україна експортувала чорних металів на 703,4 мільйона доларів, металопродукції – на 69,9 мільйона доларів.

При цьому імпорт чорних металів (у грошовому вираженні) за 6 місяців збільшився порівняно з січнем-червнем 2016 року на 37,7% - до 501 мільйона доларів, металовиробів – на 26,5%, до 362,7 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила виручку від експорту чорних металів на 10,3% – до 7,3 мільярда доларів. Валютна виручка від експорту металовиробів в минулому році скоротилася на 24,8% – до 689,8 мільйона доларів.