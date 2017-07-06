Постанова Кабміну про дозвіл на видобуток газу не вирішує проблему законності дій Держгеонадр – "Укрнафта"

Змінена постанова Кабінету міністрів №615, яке дозволяє продовжити на 1 рік спецдозволи на видобування газу для компаній-боржників зі сплати ренти в тому разі, коли від їх роботи залежить газопостачання населених пунктів, не вирішує проблему законності дій Державної служби геології та надр, яка відмовляється продовжувати спецдозволи на видобування вуглеводнів для найбільшої нафтовидобувної компанії «Укрнафта». Про це йдеться в опублікованій заяві компанії.

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«В інформаційних повідомленнях, що стосуються змін до постанови № 615, мова йде про механізм, що дозволяє відновити видобуток на тих родовищах, які задіяні в газопостачанні населених пунктів. «Укрнафта» буде вітати рішення, яке дозволяє відновити подачу газу населенню... Разом з тим, в таких параметрах цей механізм не вирішує проблему з незаконною відмовою у продовженні спецдозволів «Укрнафті», - заявили в компанії, додавши, що згідно з раніше ухваленим судовим рішенням наявність боргу зі сплати загальнодержавних податків і зборів не є законною підставою для відмови в продовженні терміну дії спецдозволів.

«Незважаючи на це, Держгеонадр продовжує бездіяти в питанні продовження спецдозволів «Укрнафти». Це вже призвело до зупинки видобутку на 6 родовищах компанії у Львівській та Сумській областях. В результаті 8 населених пунктів Сумщини, де проживають понад 50 тисяч осіб, залишилися без газопостачання», - наголошується в повідомленні.

За інформацією компанії, через дії держоргану «Укрнафта» може втратити близько 20% річного обсягу видобутку нафти та газового конденсату і 16% річного обсягу видобутку газу. При цьому під загрозою опиниться виконання інвестиційної програми та зайнятість співробітників компанії.

У компанії також додали, що «Укрнафта» вивчить нову редакцію урядової постанови і перспективи відновлення видобутку на родовищах, де виробництво було зупинено внаслідок непродовження спецдозволів, як тільки буде опублікована офіційна версія документа.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 році «Укрнафта» була змушена зупинити видобуток газу на чотирьох родовищах у Сумській області, що призвело до припинення газопостачання деяких населених пунктів, які не мали іншого джерела забезпечення «блакитним» паливом.

Зупинка видобутку була викликана тим, що Держгеонадр відмовлявся продовжувати дію спецдозволів для «Укрнафти». Посадові особи Держгеонадр мотивували свої рішення наявністю у підприємства податкового боргу, посилаючись на пункт 15 положення «Про надання спеціальних дозволів». При цьому зазначене положення у відповідній частині було визнано протиправним та скасовано рішенням Окружного адміністративного суду Києва, яке набуло чинності 17 січня 2017 року.

2 червня «Укрнафта» звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням запобігти знищенню компанії в результаті дій Фіскальної служби і Держгеонадр, вважаючи дії держорганів неправомірними. Також компанія просила голову держави доручити Кабміну почати процес фінансового оздоровлення компанії.

4 липня Кабмін дозволив продовжувати на рік дію спецдозволів на видобуток газу для тих компаній, які мають заборгованість зі сплати податків перед держбюджетом, але від діяльності яких залежить газопостачання населених пунктів.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.