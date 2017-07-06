У Siemens прокоментували повідомлення про їхні турбіни в Криму

17:01, 06 липня 2017
Промисловість
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Компанія Siemens оприлюднила офіційну заяву через новини щодо порушення нею санкцій проти Росії.

Ілюстрація REUTERS

Німецький концерн Siemens відреагував на повідомлення, що його турбіни потрапили до окупованого Криму в обхід санкцій. Про це йдеться у поширеній прес-службою компанії заяві.

"У нас немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинах, були доставлені до Криму", - запевняють у Siemens. 

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"Компанія завжди веде свій бізнес у всіх відповідних політико-правових рамках. Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно, буде дотримуватися їхніх положень", - додали вони, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що концерн уклав контракт з ВАТ "Технопромекспорт", за яким поставлятиме обладнання для будівництва електростанцій до анексованого Криму.

Як повідомляв Reuters 5 липня, Росія поставила газові турбіни виробництва німецької Siemens в окупований Крим, на який поширюються санкції Євросоюзу, що забороняють постачання на півострів енергетичних технологій для європейських компаній

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Теги: #турбіни в Криму#турбіни Siemens