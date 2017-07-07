У Росії прокоментували поставку турбін Siemens до Криму в обхід санкцій

Структури російської держкорпорації «Ростех» придбали газові турбіни виробництва німецької компанії Siemens для електростанцій в Криму на вторинному ринку.

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Як повідомляє ТАСС з посиланням на заяву «Ростеху», для кримських електростанцій планувалося придбати турбіни вироблені іранською компанією MAPNA. Проте сторони не змогли узгодити низку технічних і комерційних питань, і контракт укладений не був.

«В поточних обставинах „Технопромекспорт“ був змушений придбати чотири комплекти газотурбінних установок із вторинного ринку», — повідомили у корпорації.

Санкції, введені після анексії Криму Росією навесні 2014 року, забороняють європейським компаніям поставляти на півострів обладнання, що використовується в енергетиці, нагадує «Медуза».

У 2015 році газета «Ведомости» повідомила про плани поставити до Криму для будівництва електростанцій кілька турбін Siemens. Тоді джерела видання розповіли, що обладнання передбачається спочатку відправити на Таманський півострів, щоб обійти санкції.

Компанія Siemens, у свою чергу, заявляла, що обладнання призначене саме для Таманського півострова і в Крим його поставляти не будуть.

У липні 2017 року Reuters повідомило, що турбіни Siemens все ж були привезені в Севастополь з Таманського півострова.