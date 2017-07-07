Siemens почав розслідування щодо поставок їхніх турбін в окупований Крим

Німецький концерн Siemens обіцяє провести ретельне розслідування факту можливого постачання вироблених ним турбін до Криму, на який поширюються санкції Євросоюзу, що забороняють постачання на півострів енергетичних технологій для європейських компаній.

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Про те, що газові турбіни Siemens опинилися в Криму раніше повідомили Reuters три джерела, знайомі з проектом.

Рейтер не вдалося встановити, чи доставка обладнання відбулася з відома або згоди Siemens. Але німецька компанія може опинитися під загрозою потенційного звинувачення в порушенні санкційного режиму і в тому, що не вжила достатніх заходів, аби її обладнання не потрапило на територію анексованого Москвою Криму.

Російська державна компанія Технопромекспорт, яка будує станції в Криму, повідомила, що вона купила для цих проектів газотурбінні установки на вторинному ринку і модернізувала їх, але не назвала виробника і продавця.

"У нас немає переконливих доказів того, що мали місце поставки наших турбін до Криму. Однак ми серйозно ставимося до цих чуток і створили команду для розслідування цього інциденту, яка ретельно вивчить факти", - йдеться в заяві, розміщеній на веб-сайті Siemens.

"Якщо мала місце зміна маршруту поставок нещодавно куплених турбін в Крим, це буде прямим порушенням контрактних зобов'язань. Siemens неодноразово попереджав покупця, що Siemens дотримується всіх обмежень експорту".

Компанія вжила всіх можливих юридичних і використає всі операційні заходи, щоб не допустити використання обладнання незаконним шляхом.

Siemens обіцяє не здійснювати поставки та не надавати послуги з монтажу, складання, налагодження та гарантійного обслуговування цього обладнання.

Концерн також обіцяє повне співробітництво з акціонерами.

Росія будує у Криму дві електростанції загальною потужністю 940 мегават за $1,3 мільярда для надійного енергопостачання, обіцяного жителям Кремлем після анексії території.