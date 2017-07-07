Зростання цін виробників промпродукції в Україні сповільнилося до 26%

Зростання цін виробників промислової продукції в Україні в червні 2017 року в річному вираженні, порівняно з червнем 2016 року, сповільнилося до 26,3% до 27,1% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, у порівнянні з попереднім місяцем, травнем 2017 року, ціни виробників промпродукції в червні знизилися на 0,6%.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, ціни виробників промпродукції зросли на 6,1%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання цін виробників промислової продукції в Україні в травні 2017 року в річному вираженні, порівняно з травнем 2016 року, сповільнилося до 27,1% до 35,6% місяцем раніше.