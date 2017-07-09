Reuters назвав підрядника зі встановлення турбін Siemens у Криму

Компанія, співвласником якої є Siemens, найнята для допомоги у встановленні газових турбін в анексованому Криму, що перебуває під дією європейських санкцій, які забороняють компаніям з Євросоюзу постачання на півострів пов'язаних з енергетикою технологій. Про це повідомили Reuters три джерела, близькі до проекту.

Вони розповіли, що одна з компаній, задіяних у встановленні й пусконалагоджуванні турбін в окупованому Криму, – російське ЗАТ "Інтеравтоматика". За офіційними даними, Siemens володіє 45,7-відсотковим пакетом акцій цієї компанії.

За даними сайту "Інтеравтоматики", системи, які компанія пропонує клієнтам, "засновані на застосуванні сучасних високонадійних мікропроцесорних засобів контролю й управління, що випускаються концерном Siemens або за його ліцензією".

Читайте такожSiemens почав розслідування щодо поставок їхніх турбін в окупований Крим

На російськомовному сайті Siemens "Інтеравтоматика" характеризується як партнер із розробки системних рішень для німецької компанії.

На питання про те, чи задіяна "Інтеравтоматика" в проекті будівництва станцій у аннексированном Криму, представник Siemens повідомив у письмовому коментарі: "Позиція Siemens залишається незмінною – ні гарантійного обслуговування, ні установки, ні пусконалагоджування здійснюватися не буде".

"Ми розслідуємо участь "Інтеравтоматики" в пусконалагоджуванні або в наданні будь-яких інших послуг, і якщо виявиться, що участь була, ми вживатимемо необхідних і можливих заходів, щоб зупинити ці дії в максимально короткі терміни", - заявили в Siemens.

Компанія "Технопромекспорт", яка будує станції в окупованому Криму, відмовилася від коментарів з цього питання. "Інтеравтоматика" не надала негайних коментарів.

Раніше про те, що газові турбіни Siemens опинилися в Криму, повідомили три джерела, ознайомлені з проектом.

У компанії "Ростех" заявили, що закуповували турбіни для ТЕС на півострові не безпосередньо у німецької компанії Siemens, а на вторинному ринку.