У Порошенка заявили, що президент ветує закон про зменшення дефіциту металобрухту

Президент України Петро Порошенко ветує законопроект щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

“Президентом України буде запропоновано парламенту неможливість прийняти в тому вигляді в якому було проголосовано в залі законопроект №6382 “Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку”, - повідомила Луценко.

Вона також додала, що це пов’язано з міжнародними зобов’язаннями України як члена СОТ.

Вона зазначила, що президент просить парламент підтримати його поправку, яка стосується календарних термінів.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року Рада ухвалила з правками президента закон, який передбачає підвищення терміном на один рік експортного мита на відходи і брухт чорних металів до 30 євро за 1 тонну, а також скасування обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту.

Українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їх думку, у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійній галузі.

8 червня ВР ухвалила закон, який передбачає продовження терміну дії експортного мита на два роки.