СОТ проводить засідання за позовом України проти Росії про заборону імпорту вагонів

Всесвітня торгова організація сьогодні проводить засідання групи експертів з позовом України проти Росії про заборону РФ імпорту українських вагонів і залізничного устаткування, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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"Протидіємо торгової агресії РФ у СОТ. Торговий представник Наталія Микольська з командою бере участь у засіданні групи експертів щодо заборони РФ імпорту вагонів", - йдеться в повідомленні.

Пізніше у Мінекономрозвитку повідомили, що наступними кроками в рамках розгляду позову будуть обробка результатів вищезгаданого засідання та опрацювання додаткових питань групи експертів, підготовка до другої зустрічі сторін спору (запланована на листопад поточного року). Фінальний звіт групи експертів за позовом очікується в квітні 2018 року.

"У період з 2012 по 2016 рік експорт залізничної продукції в РФ скоротився на 96% - з 2,6 мільярда доларів до 95 мільйонів доларів. Застосовуючи ці заходи, РФ порушує зобов'язання в рамках СОТ, зокрема положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року та угоди по технічних бар'єрах у торгівлі", - зазначила Микольська.

Як повідомляв УНІАН, з 2014 року Росія почала масово припиняти видачу сертифікатів відповідності українським виробникам залізничного обладнання, відмовляючись при цьому визнавати сертифікати, вже видані органами Республіки Білорусь і Казахстану.

У жовтні 2015 року Україна подала запит на консультацію і скаргу на дії Росії. У грудні 2015 року Україна та Росія провели консультації з питань відновлення залізничного імпорту, однак сторони так і не досягли згоди.

До суперечки в СОТ між Україною і Росією приєдналися представники Японії, США, ЄС, Китаю, Індонезії та Сінгапуру.