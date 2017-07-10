У Siemens заявили про несумлінного покупця з РФ: турбіни поставили до Криму проти волі компанії

Німецький концерн Siemens стверджує, що, щонайменше, дві газотурбінні установки, які він поставив для проекту в Росії, були доставлені на територію окупованого Криму проти його волі.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, повідомляє Reuters.

"Протягом кількох місяців ми неодноразово отримували запевнення від покупця, поставок в Крим не буде. Siemens має намір ініціювати кримінальне розслідування стосовно осіб, причетних до події", - йдеться в повідомленні компанії.

Мова йде про російську компанию "Технопромекспорт", якій продали турбіни. Також у Siemens зазначили, що будуть домагатися скасування поставок з території окупованого Криму.

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Раніше агентство Reuters з посиланням відразу на три обізнаних джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим. Поставки були здійснені в обхід санкцій.

Компанія Siemens заявила, що її турбіни не могли потрапити в Крим. У свою чергу, російська держкомпанія "Технопромекспорт", яка будує електростанції в Криму, заявила, що придбала обладнання на вторинному ринку, але відмовилася розкрити виробника.