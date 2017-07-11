Siemens подав судовий позов про повернення турбін з Криму

Німецький концерн Siemens подав в Арбітражний суд Москви позов проти компанії "Технопромекспорт" (структура "Ростеху") і петербурзького спільного підприємства "Сіменс технології газових турбін", пише Медуза.

В картотеці справ не повідомляється, у зв'язку з чим поданий позов, але в прес-службі Siemens сказали, що вони вимагають "запобігти подальшим поставкам в Крим і повернення раніше відправленого устаткування в початкове місце призначення - Тамань".

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"Позов подано. Як ми раніше повідомляли у заяві, він спрямований проти тих, хто несе відповідальність за це. А саме проти менеджменту "Технопромекспорту". Позов поданий в Москві", - сказав ТАСС представник прес-служби німецького концерну Вольфрам Трост.

Раніше агентство Reuters з посиланням відразу на три обізнаних джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим. Поставки були здійснені в обхід санкцій.

Компанія Siemens заявила, що її турбіни не могли потрапити в Крим. У свою чергу, російська держкомпанія "Технопромекспорт", яка будує електростанції в Криму, заявила, що придбала обладнання на вторинному ринку, але відмовилася розкрити виробника.

Пізніше в компанії Siemens пообіцяли провести ретельне розслідування факту можливого постачання вироблених нею турбін в Крим, на який поширюються санкції Євросоюзу, що забороняють постачання на півострів енергетичних технологій для європейських компаній.