У Росії заявили, що "в будь-якому разі" запустять турбіни Siemens в окупованому Криму

Міненерго Росії, як і раніше, розраховує, що перші блоки теплоелектростанцій (ТЕС) в анексованому Криму можуть бути запущені в першому кварталі 2018 року, незважаючи на ситуацію з компанією Siemens, повідомив журналістам голова відомства Олександр Новак.

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"Наскільки сьогодні ми знаємо про графік, перший квартал 2018 року — вже можуть бути запущені перші блоки", — повідомив він. За словами міністра, влада не очікує, що проект не буде реалізований, навіть якщо турбіни відкличуть, передає РИА Новости.

"Проект буде реалізований в будь-якому випадку, тому що там необхідно будівництво генерації, і компанія реалізує (проект — ред.) відповідно до тих технічних рішень, які були прийняті, та чинного законодавства", — зазначив Новак.

Агентство Рейтер з посиланням на джерела раніше повідомило, що, незважаючи на санкції Євросоюзу, Росія поставила в Крим турбіни Siemens для електростанцій, а одним із підрядників, які займаються їх установкою, є компанія "Інтеравтоматика", в якій Siemens володіє 45,7%. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що турбіни для Криму зроблені в Росії з вітчизняних компонентів. "Дочка" "Ростеху" — "Технопромекспорт", яка будує ТЕС в Криму, повідомила, що купила чотири комплекти турбін для Криму на вторинному ринку.

Проте пізніше Siemens заявив, що проти його волі принаймні дві з чотирьох турбін, поставлених "Технопромекспорту" для ТЕС в Тамані, були переміщені в Крим. Siemens має намір ініціювати кримінальне розслідування і подасть позови про повернення турбін в Тамань і припинення допоставок в Крим.

"Технопромекспорт" будує дві газові ТЕС потужністю 470 МВт в Севастополі і Сімферополі. Першу чергу планувалося ввести в експлуатацію до 1 вересня 2017 року, другу чергу — в березні 2018 року. Однак у червні голова Міненерго говорив, що запуск перших блоків ТЕС відбудеться в 2018 році, ближче до початку року.