Державний "Аграрний фонд" допоміг хімзаводам Фірташа відновити роботу

Державне підприємство з форвардних закупівель «Аграрний фонд» зробило замовлення на 1 млрд грн на поставку добрив у компанії Ostchem українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

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Як повідомила прес-служба Аграрного фонду, в результаті цього три хімічних заводи – черкаський «Азот», «Рівнеазот» і «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот», підконтрольні компанії Ostchem, відновили свою роботу.

«Кошти для формування закупівельних партій добрив і запуску заводів в цілому становили близько 1 млрд грн, з яких 750 млн грн були вивільнені з резервів ПАТ «Аграрний фонд», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, 16 червня відновив роботу завод «Азот» (Черкаси), 5 липня - «Рівнеазот», а 7 липня - «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот».

Згідно з повідомленням, робота на підприємствах Ostсhem була зупинена через брак обігових коштів та конкуренції з боку російських виробників. А оскільки хімічні підприємства групи Ostсhem випускають близько 80% мінеральних добрив на українському ринку, вся хімічна галузь України була деактивована на чотири місяці.

За даними Аграрного фонду, станом на сьогодні аграрії уклали з заводами Ostсhem договори на поставку вже близько 200 тис. тонн добрив.

Прес-служба додала, що Аграрний фонд спочатку планував направити 1 млрд грн на розширення форвардної програми, однак керівництво підприємства вирішило, що стабілізація ситуації на ринку мінеральних добрив є важливішим завданням.

«Ці кошти були тимчасово вивільнені у рамках залученої нами кредитної лінії від «Укргазбанку». Спочатку гроші планувалося направити на розширення нашої форвардної програми, але ми виходили з того, що стабілізація ситуації на ринку міндобрив та запобігання паніці в аграріїв - загальнодержавні пріоритети. Тому було прийнято рішення про надання цього траншу», - цитує прес-служба голови правління Аграрного фонду Андрія Радченка.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня державна компанія-оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» через борги та відсутність підтверджених обсягів купленого газу почала обмежувати постачання газу на хімічні заводи «Рівнеазот», «Черкасиазот» і «Сєвєродонецьказот», які входять в структуру холдингу Ostchem.

Ostchem – група компаній, які працюють у сфері хімічної промисловості виробляють аміак, карбамід, нітрати та іншу продукцію. Група входить в першу десятку світових виробників азотних добрив. До структури холдингу входять «Концерн Стирол», черкаський «Азот», «Рівнеазот», «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» і завод в Естонії – «Нітроферт». Основним акціонером групи є бізнесмен Дмитро Фірташ.

Холдинг Ostchem є підрозділом міжнародної групи компаній Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа. Структури Фірташа контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.