Позов проти Росії щодо заборони імпорту вагонів: Україна очікує рішення СОТ наступного року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі чекає фінального рішення Світової організації торгівлі за позовом України до Росії про заборону РФ імпорту українських вагонів і залізничного устаткування в квітні 2018 року.

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Про це повідомила прес-служба міністерства за підсумками першого засідання групи експертів СОТ за зазначеним позовом, що відбулося 10-11 липня.

Згідно з повідомленням, українська і російська делегація, а також треті сторони під час засідання виголосили свої усні заяви і надали відповіді групі експертів на додаткові питання щодо їхніх позицій.

У перший день розгляду справи позиція України полягала в доведенні, зокрема, необґрунтованого обмеження імпорту залізничного обладнання, яке порушує положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, помилкових і безпідставних тверджень РФ про неякісність і невідповідність стандартам безпеки вагонів українських виробників.

У другий день засідання група експертів заслухала відповіді на додаткові питання щодо обставин, обґрунтування і доказів сторін.

«Наступними кроками буде обробка результатів вищезгаданого засідання і додаткових питань групи експертів, підготовка до другої зустрічі сторін спору (заплановано на листопад цього року). Фінальний звіт групи експертів у цій справі (рішення по суті справи) очікується в квітні 2018 року», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 2014 року Росія почала масово призупиняти видачу сертифікатів відповідності українським виробникам залізничного обладнання, відмовляючись при цьому визнавати сертифікати, вже видані органами Республіки Білорусь і Казахстану.

У жовтні 2015 року Україна подала запит на консультацію і скаргу на дії Росії. У грудні 2015 року Україна і Росія провели консультації з питань відновлення залізничного імпорту, однак сторони так і не досягли згоди.

До спору в СОТ між Україною і Росією приєдналися представники Японії, США, ЄС, Китаю, Індонезії та Сінгапуру.