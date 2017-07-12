США продовжили скасування антидемпінгового мита для українських труб

США продовжили дію угоди про цінові зобов'язання щодо трубної продукції, яка передбачає скасування антидемпінгового мита для українських виробників при експорті труб.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

«Міністерство торгівлі США прийняло рішення про продовження дії угоди про цінові зобов'язання щодо трубної продукції. Таким чином, українські виробники трубної продукції можуть продовжувати поставляти свій товар без сплати антидемпінгового мита», - повідомила Микольська.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство торгівлі США в лютому 2014 року оприлюднило попереднє рішення щодо антидемпінгового розслідування. Згідно з постановою міністерства, на імпорт труб нафтогазового сортаменту з України встановлюється попереднє антидемпінгове мито в розмірі 5,31%. У тому ж році Україна і США підписали угоду, що скасовує застосування мита при експорті продукції вітчизняних виробників. Термін угоди закінчився 10 липня 2017 року.