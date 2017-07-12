Вінниччина залучає нові інвестиції

12 липня в Державному концерні «Укроборонпром», м. Київ, відбулось урочисте підписання «Угоди про початок виробництва» між ДП «Електричні системи» та компанією Delphi, в особі в.о. директора ДП «Електричні системи» Олександра Тищенка та виконавчого директора компанії Delphi Луїса Фігуеіредо в присутності представників Посольства США в Україні та Міністерства торгівлі США.

Результатом підписання Угоди стане налагодження виробництва джгутів, кабелів та шнурів для автомобільного концерну Mersedes-Benz на базі одного з корпусів вінницького «45-го експериментального заводу».

Участь в заході взяли голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій та директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володмимир Мережко.

Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Роман Романов та виконавчий директор компанії Delphi Луїс Фігуеіредо подякували Валерію Коровію за всебічну підтримку та сприяння в реалізації проекту.

В свою чергу, очільник Вінниччини запевнив, що обласна державна адміністрація повсякчас відкрита до співпраці: «Ми надзвичайно зацікавлені в успішній реалізації даного проекту, так як він матиме значний економічний ефект, дозволить збільшити кількість робочих місць та зміцнить імідж Вінниччини як надійного партнера».

Створена на початку ХХ століття, компанія Delphi Automotive Systems до 1999 року була підрозділом концерну General Motors.

Сьогодні Delphi є найбільшим світовим виробником мобільної електроніки, компонентів транспортних засобів та інформаційних технологій. Асортимент компанії включає близько 14 тисяч найменувань автозапчастин - зчеплення, підшипники коліс, колісні приводи, гальмівні системи, деталі системи опалення та кондиціонування, рульового управління і підвіски, акумуляторні батареї, масла, фільтри і амортизатори.

На новому підприємстві, запуск якого планується вже 10 вересня, цього року буде створено 700 робочих місць, а до кінця 2018 року їх кількість збільшиться до 2,5 тисяч.

Для кваліфікованих працівників мінімальна заробітна плата очікується на рівні 7 100 гривень, найбільш низькооплачувана – близько 5 600 гривень.

Для нового виробництва «45 експерементальний завод» передасть виробничий цех площею 15 тисяч кв. метрів, де в найкоротші терміни інвестору належить провести масштабну реконструкцію та обладнати робочі місця.

На цей час майбутніх працівників з Вінниці направлять на стажування до м. Івано-Франківськ, де компанія Delphi вже володіє подібним підприємством, яке протягом 7 років виробляє джгути, кабелі та шнури для автомобілів.

По завершенню протокольних заходів відбулась прес-конференція.