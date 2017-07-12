Уряд Німеччини вбачає відповідальність Siemens у ситуації з постачанням турбін до Криму

У ситуації, що виникла навколо двох газових турбін виробництва німецького концерну Siemens, які потрапили до анексованого Росією Криму, німецький уряд вбачає відповідальність самого концерну, передає Deutsche Welle.

"Перевіряти, чи дії підприємства підпадають під санкційний режим" - завдання кожної компанії. Уряд стежить за розвитком подій навколо доставки турбін "з великою уважністю", заявив у середу, 12 липня, речник уряду Штеффен Зайберт.

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Водночас Зайберт додав, що дискусія щодо можливих наслідків для компанії триває.

Нагадаємо, німецький концерн у понеділок, 10 липня, підтвердив, що дві газові турбіни всупереч волі концерну було доправлено до Криму. Цей випадок в компанії назвали "чітким порушенням контракту про доставку".