Метпідприємства України в червні скоротили споживання газу на 7%

Металургійні підприємства України в червні скоротили споживання природного газу на 7% порівняно з травнем 2017 року - до 125 мільйонів кубометрів. Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Укрметалургпром".

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Середньодобове споживання природного газу в червні склало 4,2 мільйона кубометрів. За минулий рік середньодобове споживання становило 4,8 мільйона кубометрів проти 5,5 мільйона кубометрів за 2015 рік.

Всього за 6 місяців металурги спожили 880 мільйонів кубометрів природного газу, що становить 102% до обсягу споживання в аналогічному періоді 2016 року.

За даними "Укрметаллургпрома", споживання електроенергії у січні-червні склало 5,7 мільярда кВт/год - на 11% менше 6 місяців 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, металургійні підприємства України в 2016 році скоротили споживання природного газу на 14% порівняно з 2015 роком - до 1,74 мільярда кубометрів, споживання електроенергії збільшилося на 4% - до 12,9 мільярда кВт/год.