В окупований Крим прибули ще дві санкційні газові турбіни Siemens - Reuters (фото, відео)

Ще дві газові турбіни були доставлені в анексований Крим.

Про це повідомляють репортери агентства Reuters, які побачили привезене устаткування в порту Феодосії.

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Агентство уточнює, що не має незалежного підтвердження, що прибули турбіни є обладнанням Siemens. Журналісти описали їх як чотири циліндричних предмета довжиною в кілька метрів. Турбіни були упаковані в брезент.

Їх розміри і форма нібито відповідають газотурбінним систем компанії Siemens.

5 липня агентство Reuters з посиланням на анонімні джерела повідомило, що дві турбіни виробництва Siemens прибули в порт окупованого Севастополя. Вони нібито призначені для використання на майбутньої електростанції у цьому місті.

Зазначалося, що турбіни прибули з півострова Тамань. Там компанія "Технопромекспорт" будує електростанцію, де, згідно з контрактом, повинні використовуватися турбіни Siemens. За даними Reuters, ця ж компанія пов'язана з проектом електростанції в Севастополі і німецьке обладнання спочатку планували використовувати в аннексированном Криму.