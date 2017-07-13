В окупований Крим прибули ще дві санкційні газові турбіни Siemens - Reuters (фото, відео)
У порт кримської Феодосії прибули ще дві газові турбіни. Інформації про те, чи має обладнання відношення до компанії Siemens, немає.
Ще дві газові турбіни були доставлені в анексований Крим.
Про це повідомляють репортери агентства Reuters, які побачили привезене устаткування в порту Феодосії.
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Агентство уточнює, що не має незалежного підтвердження, що прибули турбіни є обладнанням Siemens. Журналісти описали їх як чотири циліндричних предмета довжиною в кілька метрів. Турбіни були упаковані в брезент.
Їх розміри і форма нібито відповідають газотурбінним систем компанії Siemens.
5 липня агентство Reuters з посиланням на анонімні джерела повідомило, що дві турбіни виробництва Siemens прибули в порт окупованого Севастополя. Вони нібито призначені для використання на майбутньої електростанції у цьому місті.
Зазначалося, що турбіни прибули з півострова Тамань. Там компанія "Технопромекспорт" будує електростанцію, де, згідно з контрактом, повинні використовуватися турбіни Siemens. За даними Reuters, ця ж компанія пов'язана з проектом електростанції в Севастополі і німецьке обладнання спочатку планували використовувати в аннексированном Криму.