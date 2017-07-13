В окупований Крим прибули ще дві санкційні газові турбіни Siemens - Reuters (фото, відео)

06:25, 13 липня 2017
Промисловість
777

У порт кримської Феодосії прибули ще дві газові турбіни. Інформації про те, чи має обладнання відношення до компанії Siemens, немає.

REUTERS

Ще дві газові турбіни були доставлені в анексований Крим.

Про це повідомляють репортери агентства Reuters, які побачили привезене устаткування в порту Феодосії.

Читайте такожУ Росії заявили, що "в жодному разі" запустять турбіни Siemens в окупованому Криму

Агентство уточнює, що не має незалежного підтвердження, що прибули турбіни є обладнанням Siemens. Журналісти описали їх як чотири циліндричних предмета довжиною в кілька метрів. Турбіни були упаковані в брезент.

Їх розміри і форма нібито відповідають газотурбінним систем компанії Siemens.

5 липня агентство Reuters з посиланням на анонімні джерела повідомило, що дві турбіни виробництва Siemens прибули в порт окупованого Севастополя. Вони нібито призначені для використання на майбутньої електростанції у цьому місті.

Зазначалося, що турбіни прибули з півострова Тамань. Там компанія "Технопромекспорт" будує електростанцію, де, згідно з контрактом, повинні використовуватися турбіни Siemens. За даними Reuters, ця ж компанія пов'язана з проектом електростанції в Севастополі і німецьке обладнання спочатку планували використовувати в аннексированном Криму.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS
Нагадаємо, що німецький концерн у понеділок, 10 липня, підтвердив, що дві газові турбіни всупереч волі концерну буди доставлені до Криму. Цей випадок в компанії назвали "чітким порушенням контракту про доставку".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Скандал з поставками турбін Siemens до Криму
Теги: #турбіни Siemens