АМКУ звинуватив заводи Фірташа в завищенні цін - готує штраф

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав факт зловживання монопольним становищем на ринку мінеральних добрив у 2014-2015 році з боку підприємств групи Дмитра Фірташа OstChem: «Азот», «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», «Рівнеазот», а також «НФ Трейдінг Україна» (торговельного підрозділу OstChem).

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Про це йдеться в матеріалах розслідування АМКУ, які були надані Всеукраїнській Аграрній Раді.

Як йдеться в матеріалах, зловживання були вчинені шляхом встановлення необґрунтовано завищених цін на всі види азотних добрив, «які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку». Рішення стосовно цього порушення знаходиться на доопрацюванні та найближчим часом буде винесено на засідання АМКУ.

Згідно з документами, Комітет прийняв рішення накласти штраф у розмірі до 10% доходу за 2016 рік на всіх учасників групи OstChem та зобов’язати їх встановити ціни ринкового рівня.

Відповідні попередні висновки АМКУ було надіслано сторонам справи та отримано не суттєві, на думку Комітету, коментарі.

У Комітеті зазначили, що монополіст умисне знижував рентабельність заводів, щоб мати можливість завищувати ціни. Зокрема, за висновками Комітету, в 2015 році в рамках однієї групи суб’єктів господарювання спостерігалося штучне завищення вартості сировини та, відповідно, витрат підприємства-виробника. Так, «у 2015 році ПАТ «Азот» та ПАТ «Рівнеазот» здійснювали взаємні поставки за цінами, що перевищували (до 57%) граничний рівень цін, встановлений НКРЕ», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство з форвардних закупівель «Аграрний фонд» зробило замовлення на 1 млрд грн на поставку добрив у компанії Ostchem українського бізнесмена Дмитра Фірташа, в результаті цього три хімічних заводи – черкаський «Азот», «Рівнеазот» і «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот», підконтрольні компанії Ostchem, відновили свою роботу.

Ostchem – група компаній, які працюють у сфері хімічної промисловості виробляють аміак, карбамід, нітрати та іншу продукцію. Група входить в першу десятку світових виробників азотних добрив. До структури холдингу входять «Концерн Стирол», черкаський «Азот», «Рівнеазот», «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» і завод в Естонії – «Нітроферт». Основним акціонером групи є бізнесмен Дмитро Фірташ.

Холдинг Ostchem є підрозділом міжнародної групи компаній Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа. Структури Фірташа контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.