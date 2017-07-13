Рада продовжила підвищене експортне мито на брухт

Верховна Рада підтримала пропозицію президента України до урядового законопроекту і продовжила на рік дію підвищеної експортного мита на брухт чорного металу, замість двох років, як це пропонувалося урядом.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту №6382 "Про внесення змін у деякі закони України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" проголосували 247 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року Рада прийняла з поправками президента закон, що передбачає підвищення терміном на один рік експортного мита на відходи та брухт чорних металів до 30 євро за 1 тонну, а також скасування обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту.

Українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їх думку, у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійної галузі.

8 червня Рада прийняла закон, який передбачає продовження терміну дії експортного мита на два роки.